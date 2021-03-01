بيل جيتس: عودة الحياة إلى طبيعتها لن تكون قبل نهاية عام 2022 بالكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل جيتس، إن عودة الحياة إلى طبيعتها لن تكون قبل نهاية عام 2022 بالكامل، ما لم يتم عمل الأفضل".



وأضاف "جيتس" لشبكة CNN: التطور السريع للقاحات المضادة لكورونا معجزة من شأنها أن تساعد الأمريكيين على العودة إلى أسلوب حياة شبه طبيعي في وقت مبكر من الخريف".

وحذر من أن "المشرعين لا يفعلون ما يكفي على الصعيد العالمي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها قبل نهاية العام المقبل 2022".

وقال "جيتس" إنه بحلول فصل الخريف يمكن أن نرى عودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية للأمريكيين وذلك مع إعادة فتح المدارس، ووجود مستوى معين من الإشغال في المطاعم والأحداث الرياضية.

وأضاف: "المشكلة الكبرى أننا لا نفعل ما يكفي لإنهاء الوباء على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن اللقاحات حتى الآن تذهب فقط إلى البلدان الغنية، مما يترك خطر انتشار الطفرات الجديدة في الخارج ووصولها إلى الولايات المتحدة".

وتابع: "هذه المخاطر التي تتفاقم بفعل الموجة المحتملة من انتشار العدوى مرة جديدة، تعني أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق 2022 بالكامل ما لم نقم بعمل أفضل".