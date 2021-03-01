«متآمر واهبل».. «ساعة» أيمن نور تفضحه.. وتكشف مصير أكثر من مليون دولار بعد اختفاءها من قناة «الشرق» الإخوانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار أيمن نور جدلاً واسعاً بين المتابعين، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بتاريخ 26 فبراير الماضي، أثناء التوقيع على كتابه الجديد، وهو يرتدي ساعة أنيقة.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الساعة التي كان يرتديها أيمن نور هي ماركة "رولكس" «Rolex2020 unworn Submariner 40mm» ويبلغ ثمنها أكثر من مليون ومائة ألف جنيه مصري، أكثر من 75 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثمن الساعة أثار صدمة كبيرة بين المتابعين، لكن سرعان ما تذكر البعض الأزمة التي حدثت في عام 2017 بين قيادات جماعة الإخوان، حينما كشفوا اختفاء مليون ونصف مليون دولار من ميزانية فضائية الشرق التى يترأسها أيمن نور، اتهموه بسرقتها.

وكشف عمرو عبدالهادى، القيادى الإخواني الهارب، تفاصيل السرقة داخل القنوات والمملوكة للإخوان، عندما أعلن عن اختفاء مليون ونصف مليون دولار من ميزانية قناة الشرق وحاول أيمن نور التكتيم عنهم بحجج واهية.

وقال عبدالهادي إن أيمن نور سرق أموال الإخوان بينما يعاني شباب الجماعة من الفقر.

وكشف القيادى الهارب عن وجود شخصيات وهمية تتلقى أموالًا بآلاف الدولارات من قبل قناة الشرق ويستفيد بهذه الأموال أيمن نور.

وأضاف عبد الهادى: "أيمن نور جعل السكرتيرة الخاصة به مذيعة، وطلب مذيعى القناة بتلميعه، لأنه فاسد وكاذب ومضلل".

وفي السياق ذاته، كشف عاملون في قناة الشرق الإخوانية، عن ميزانيات القناة، مؤكدين أن أيمن نور "استولى على القناة الإخوانية ومنح رواتب باهظة للمقربين منه."

وقال العاملون المفصولون من قناة "الشرق" الإخوانية، في بيان لهم نقلته صحيفة "الوطن"،: "تقديرا واحتراما للزملاء الذين تواصلوا معنا طالبين عدم نشر أسمائهم ننشر صفحتين فقط من ميزانية قناة الشرق وسنوالي نشر مرتبات محاسيب أيمن نور حيث يوجد لدينا 95 ورقة لميزانيات على مدار السنوات الثلاث".

وأضاف العاملون: "حتى سيارة أيمن نور الخاصة الكاديلاك بدل إصلاحها يتم خصمه من الميزانية، بينما مرتبات الشباب لا تكفيه أكل وإيجار مسكن ومواصلات كما ترون."