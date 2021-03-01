التعليم: 98.9% من طلاب أولى ثانوي أدوا امتحان اللغة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حضور 648 ألف و791 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، لأداء اختبار مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن 640 ألف و431 طالبًا وطالبة تمكنوا من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالبًا وطالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%، مشيرة إلى أنه أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب وطالبة بنسبة حضور 95.4%.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق.​