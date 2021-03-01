التعليم تعلن نسبة حضور طلاب الصف الخامس الابتدائي في امتحان الترم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 2 مليون و63 ألف و516 تلميذًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي، أدوا اليوم الاثنين، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألف و581 تلميذًا وتلميذة على مستوى الجمهورية.

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد التلاميذ بمستوى الامتحان.

وأدى التلاميذ الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

جدير بالذكر أن جدول امتحان صفوف النقل كالتالي: (الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس- الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس).