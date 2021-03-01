"التعليم" تكشف حقيقة إصابة مدير مدرسة ثانوي و4 معلمين بكورونا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد حول إصابة مدير مدرسة ثانوية في محافظة قنا و4 معلمين بفيروس كورونا.

أكدت الوزارة في بيان لها: "بخصوص ما نشر في صفحة التواصل الاجتماعي حول إصابة مدير مدرسة السلام الثانوية النموذجية بقنا و4 مدرسين بفيروس كورونا، وثبتت إيجابية حالاتهم وأن هناك خطورة على التلاميذ، أفادت مديرية التربية والتعليم بقنا أنها تواصلت مع مديرية الصحة بقنا وتبين عدم صحة ما نشر".

وأكدت أن المديرية في حالة تواصل دائم مع مديرية الصحة بقنا لمتابعة حالات الطلاب والمعلمين والإداريين، وإرسال تقارير يومية لوزارة التربية والتعليم.