ترمب لا يستبعد الترشح للرئاسة في 2024

في أول ظهور علني له منذ تركه منصبه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب احتمال ترشحه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، ولم يعلن ترمب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بفلوريدا صراحة أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وفي إشارة إلى احتمال خوضه جولة جديدة في عام 2024، قال الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة لفترة ولاية واحدة، «قد أقرر ذلك حتى أتغلب عليهم للمرة الثالثة». وكان ترمب يلمح إلى أنه فاز بالفعل في انتخابات نوفمبر ضد الديمقراطي جو بايدن. ويواصل ترامب تكرار هذا الادعاء غير الموثوق ويرفض بحزم الاعتراف بهزيمته في الانتخابات في نوفمبر الماضي. ويدعي ترمب أنه تمت سرقة فوزه بالانتخابات الرئاسية، بسبب التزوير الواسع، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.



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