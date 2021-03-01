السودان يسترد أراضي من الحدود الإثيوبية

وقالت المصادر العسكرية: «استطاع الجيش دحر الميليشيات من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتها حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية». وبحسب المصادر، فإن هذه المعركة مكنت القوات السودانية من التوغل مجددا وإعادة السيطرة الكاملة على المساحات الزراعية في الفشقة الكبرى بمحاذاة إقليم تيجراي بطول 110 كلم.
وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.
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