فرار الآلاف من المتمردين في إفريقيا الوسطى

ويقول منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في بانغاسو، ماركو دونيدا،على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مع الكونغو، «إن أكثر الاحتياجات إلحاحا هي على المحور (الطرق الرئيسية)».
فعندما غادر المتمردون بانغاسو في منتصف يناير، بعد إنذار من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أنشأ البعض قواعدهم في البلدات المجاورة، مثل نياكاري، على بعد نحو 17 كيلومترا (10 أميال) من بانغاسو. وتحاول منظمة «أطباء بلا حدود» الوصول إلى السكان هناك من خلال عيادات متنقلة منذ ذلك الحين، لكن منعتهم إمكانية القيام بعمل عسكري أو قتال لا يمكن التنبؤ به بين المتمردين والجيش.
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