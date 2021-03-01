فرار الآلاف من المتمردين في إفريقيا الوسطى

نزح من جمهورية إفريقيا الوسطى ما يقدر بنحو 240 ألف نازح منذ منتصف ديسمبر، وفقًا لعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، عندما شن المتمردون الذين يطلقون على أنفسهم اسم تحالف الوطنيين من أجل التغيير الهجمات، أولاً لتعطيل انتخابات 27 ديسمبر ثم زعزعة الاستقرار الجديد- حكومة منتخبة للرئيس فوستين أرشانج تواديرا، مما تسبب في أزمة إنسانية في الدولة غير المستقرة. حيث سيطر المتمردون على ما يقرب من ثلثي البلاد، مما يجعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية. وتوقف تسليم المساعدات لمدة شهر تقريبا في بعض المناطق.

ويقول منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في بانغاسو، ماركو دونيدا،على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مع الكونغو، «إن أكثر الاحتياجات إلحاحا هي على المحور (الطرق الرئيسية)».

فعندما غادر المتمردون بانغاسو في منتصف يناير، بعد إنذار من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أنشأ البعض قواعدهم في البلدات المجاورة، مثل نياكاري، على بعد نحو 17 كيلومترا (10 أميال) من بانغاسو. وتحاول منظمة «أطباء بلا حدود» الوصول إلى السكان هناك من خلال عيادات متنقلة منذ ذلك الحين، لكن منعتهم إمكانية القيام بعمل عسكري أو قتال لا يمكن التنبؤ به بين المتمردين والجيش.