دبيبة يؤكد نزاهة اختيار السلطة الجديدة في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد دبيبة، في بيان صادر عن مكتبه، نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة، متحدثا عن محاولات تشويش على تشكيل الحكومة. يأتي البيان، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا والذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي في مارس، الذي تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعتهم في تونس في نوفمبر 2020، وقالت إن تقرير فريق الخبراء يؤكد أنه «تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا«. وأكد دبيبة»نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز«، وفق نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي. وأضاف بيان مكتب دبيبة الإعلامي»يطمئن دبيبة كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء".



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