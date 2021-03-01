تبرئة ممثلين تركيين من تهمة إهانة أردوغان

ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية الرسمية أن ممثلين تركيين مشهورين، في العقد السابع من العمر، جرت تبرئتهما اليوم في محاكمتهما بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ففي ديسمبر 2018، تم اتهام الممثلين مجدت غزن ومتين أقبينار بإهانة «أردوغان» في برنامج حواري على قناة «هالك تي. في» التليفزيونية التي تنتقد الحكومة. وقد طالب المدعي العام بإصدار أحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات و8 أشهر لكل منهما، لكن المحكمة في إسطنبول قضت بعدم وجود دليل ملموس على ارتكاب جريمة في الأساس.

وقد تحدث «أقبينار» عن الحاجة إلى الديمقراطية في تركيا، وألقى باللوم للاستقطاب المتزايد في البلاد على عاتق حزب أردوغان الحاكم. وبحسب ما تردد، قال «أقبينار»: «لجعل تركيا أكثر ديمقراطية ربما يعلق الزعماء من أقدامهم أو يسممون في أقبية ويموتون تماما مثل الأنظمة الفاشية في الماضي».

في وقت سابق من ذلك العام، اكتسب «أردوغان» سلطات واسعة كأول رئيس تنفيذي. وقال الرئيس أردوغان، في وقت لاحق، إنه «سيتعين عليهم دفع ثمن ذلك» دون ذكر الممثلين بالاسم.