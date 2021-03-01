اعتبارات داخلية تمنع بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 1 - مارس - 2021 6:51 مساءً

قالت مجلة أمريكية، اليوم الإثنين، إن اعتبارات سياسية داخلية تمنع الرئيس جو بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران، محذرة من أن إيران ستواصل سعيها لامتلاك قنبلة نووية.

وأشارت مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“، إلى أنه يتعين على بايدن تأكيد المرشحين من مساعديه في البيت الأبيض من قبل مجلس الشيوخ، ما يعني أن عليه أن يواجه الرئيس القوي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يعارض الاتفاق مع إيران، والذي دفع أخيرا بايدن إلى تشديد موقفه من طهران.

ولفتت المجلة إلى تصريحات مينينديز الأخيرة، بأن إيران يجب ألا تحصل على ”تخفيف كبير للعقوبات“ قبل استئناف المفاوضات.

وأوضحت المجلة أنه ربما لأنه ظل أكثر من 36 عاما في مجلس الشيوخ، يدرك بايدن تماما مقدار الوقت الذي يجب استثماره في ”تشحيم العجلات في أروقة سلطة الكونغرس من أجل استمالتهم لجانبه، وهذا ما يميزه عن سلفه الرئيس باراك أوباما“، الذي وقع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 إلى جانب 5 دول كبرى أخرى.

وقال إريك بروير من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن ”اتفاق 2015 صفقة جيدة ويجب على الولايات المتحدة وإيران العمل للعودة إليه“.

وأضاف: ”صحيح أن هناك انتقادات للصفقة لكن السياسة في العالم الحقيقي تدور حول الخيارات بين البدائل.. ونحن لسنا بحاجة إلى التخمين بشأن البديل للاتفاق النووي، وجميعنا نعرف أن البديل سيكون مخيفا وسيئا جدا للجميع“.

كما نقلت المجلة عن ستيفن والت، أستاذ الشؤون الدولية في كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد، قوله: ”إذا أخطأت إدارة بايدن في الانضمام إلى الاتفاق، من خلال إصرارها على أنه يجب على إيران اتخاذ الخطوة الأولى، بالرغم من أن الولايات المتحدة هي التي تركت الاتفاق في عام 2018 بينما كانت إيران لا تزال في حالة امتثال كامل، فسيكون ذلك علامة على أنها ليست بتلك المهارة في السياسة، كما تدعي“.

وتابع: ”نصيحتي لإدارة بايدن هي: لا تنتظر، مزق الضمادة عن عيونك لأنك يجب أن تتحدث مع إيران.. والحقيقة هي أن الحسابات السياسية، وليست حسابات الأمن القومي، هي التي تمنع العودة إلى الاتفاق.. ولذلك أقول لبايدن: إذا استمريت بالانتظار، ستواصل إيران طريقها نحو صناعة القنبلة… إنه أمر مؤكد تماما“، بحسب “إرم نيوز”.