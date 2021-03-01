أصول صناديق أبوظبي السيادية تتجاوز 1000 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ 43 دقيقة

تجاوزت أصول أبوظبي مبلغ الـ 1000 مليار دولار، بعد أن كشفت ”غلوبل إس.دبليو.إف“ المتخصصة في تتبع صناديق الثروة السيادية، أن أصول الشركة القابضة المملوكة للإمارة، تبلغ 110 مليارات دولار في أول تقدير علني متاح للأصول التي تديرها الشركة.

وأكبر صندوق سيادي في الإمارة، هو جهاز أبوظبي للاستثمار، وتتجاوز الأصول التي يديرها 700 مليار دولار بحسب ”غلوبل إس.دبليو.إف.“، وتدير ”مبادلة“ أصولا تتجاوز 230 مليار دولار.

وكشفت ”غلوبل إس.دبليو.إف“ أيضا أن ”الشركة القابضة ثالث أكبر صندوق سيادي في أبوظبي، وتدير أصولا بقيمة 110 مليارات دولار معظمها محلية“.

وتأسست الشركة القابضة في العام 2018، واكتسبت شهرة خلال العام الماضي، بعد أن دمجت أبوظبي عدة أصول حكومية تحت لوائها.

وتملك القابضة موانئ أبوظبي ومطار أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما كونت محفظة من شركات الأغذية والزراعة، وفي العام الماضي، اتفقت على شراء حصة غير مباشرة بنسبة 45% في لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية.

وتدير أبوظبي الغنية بالنفط، ثروة سيادية تزيد عن تريليون دولار، وهي توظف أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين بصناديق الثروة السيادية في العالم.

وعقب انهيار أسعار النفط في 2014-2015، عكفت أبوظبي على إستراتيجية دمج، كان من بين نتائجها استحواذ ”مبادلة“ على شركة الاستثمارات البترولية الدولية، ومجلس أبوظبي للاستثمار.

وقالت ”غلوبل إس.دبليو.إف“: ”على الورق، ثمة فارق كبير بين إستراتيجيات واهتمام كل من جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة. يُحظر على جهاز أبوظبي للاستثمار أن يستثمر محليا، بينما القابضة معنية بالاستثمار داخليا ومبادلة في المنتصف بينهما“.

وأضافت: ”على أرض الواقع، فإن صناديق الثروة السيادية الثلاثة، يمكن أن تصطدم كمستثمرين مشاركين ومنافسين… ستكون الديناميكية بين الثلاثة مثيرة للاهتمام بكل تأكيد في السنوات المقبلة“.