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واشنطن تدعو الحوثيين للاقتداء بالسعودية وإنهاء الحرب في اليمن

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أنطوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن والحكومة اليمنية ”ملتزمتان وحريصتان“ على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.

وفي كلمة له بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينج للمنطقة، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة: ”إن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب“.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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