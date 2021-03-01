مسؤول أممي يكشف زيف ادعاءات “البوليساريو” بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار

جدة - عبدالحي حسين - أظهرت تصريحات حديثة لمسؤول أممي أن جبهة “البوليساريو” الانفصالية لم تبلغ بعثة “المينورسو” بأي انسحاب لها من اتفاق وقف اطلاق النار، الموقع عام 1991.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في ندوة صحافية له، حول إعلان الجبهة الانفصالية انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، عقب تدخل الجيش المغربي في منطقة الكركرات، إن الأمم المتحدة “لم تتوصل بأية معلومة، تفيد تغير الوضع في الكركرات بأي شكل من الأشكال”.

وتصريحات المتحدث الشخصي باسم الأمين العام للأمم المتحدة تظهر أن “المرسوم”، الذي أصدره زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي، في شهر نونبر الماضي، القاضي بـ”إنهاء الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع عام 1991 مع المغرب”، لم تكن سوى فقاعة إعلامية، أطلقتها الجبهة الانفصالية، من دون أي آثار قانونية.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد رد على ادعاءات الجبهة الانفصالية بالقول إن “جبهة البوليساريو دأبت على خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، موضحا أن هذا الخرق كان عبر “تحركات عناصر البوليساريو في مناطق تيفاريتي، وبئر لحلو، والكركرات، على الرغم من المناشدات الدولية”، مؤكدا أن “القوات المسلحة المغربية أنشأت جدارا، وحزاما آمنا لتأمين الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين للمغرب، وموريتانيا”.

وفي مقابل تخبط الجبهة الانفصالية، فإن المغرب يتشبث باتفاق وقف إطلاق النار، حسب ما أكده مرارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لكنه سيرد بقوة على أي تهديد لاستقراره، وطمأنينة ساكنته.