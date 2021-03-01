لمجرد يحصد 116 ألف مشاهدة في كل ساعة بفضل “الغادي وحدو”.. اكتشفوا الأغنية الأصلية قبل التجديد فيها – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أفرج الفنان المغربي سعد لمجرد، ليلة أمس الأحد، عن عمله الجديد “الغادي وحدو”، الذي جدد من خلاله الصنف الموسيقي، الذي تقدمه فرق الهوريات.

وتمكن لمجرد من انتزاع صدارة “ترند يوتوب المغرب” كعادته، عند إصدار عمل جديد، واستطاع الوصول إلى أزيد من 2 مليون مشاهدة في 18 ساعة، بمعدل يقارب 116 ألف مشاهدة في كل ساعة.

وأعاد لمجرد في جديده أغنية “الغادي وحدو” التراثية، بشكل جديد، ساهم فيه بشكل كبير الموسيقي كريم زياد.

وبالعودة إلى الأغنية الأصلية، يتضح الفرق، والإضافات، التي أدخلها لمجرد عليا لمنحها نفسا جديدا.