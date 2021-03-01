الوفيات تتخطى مليونين ونصف المليون.. وتحذير من «متلازمة ما بعد كورونا»

■ السعودية تبدأ خدمة التطعيم داخل السيارة

■ العراق يحدد أولى الفئات المستحقة للتطعيم

■ سوريا تبدأ حملة التطعيم بالأطقم الصحية

■ الأردن يحذر من انتشار سريع للسلالة الجديدة

■ المغرب يعتزم تطعيم 80% من سكانه فـي 5 أشهر

■ 45 ألفا من الفئات المستحقة تقدموا لأخذ اللقاح بمصر

■ ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس بليبيا

■ اكتشاف السلالة البرازيلية فـي بريطانيا

■ الهند توسع حملة التطعيم ومودي يحصل على اللقاح

بروكسل ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

بلغ عدد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم مليونين و542 ألفًا و462 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات جراء الفيروس 114 مليونا و 868 ألفا و638 حالة. بحسب بيانات موقع وورلد ميترز. يأتي ذلك في حين قال خبراء صحة أوروبيون إن آلافا من مرضى “كوفيد19” يعانون أعراضا خطيرة ومنهكة تستمر شهورا طويلة بعد أول نوبة من المرض، مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وصحية واقتصادية كبيرة. وأضاف الخبراء لدى إصدارهم تقريرا إرشاديا عن تلك الحالة المشار إليها غالبا باسم “كوفيد طويل الأمد” أو “متلازمة ما بعد كوفيد”، أن واحدا من كل 10 مصابين بالمرض تقريبا يشعرون بالإعياء بعد مرور 12 أسبوعا على إصابتهم بالعدوى ويعاني كثيرون أعراضا تستمر وقتا أطول من هذا بكثير. وقال مارتن ماكي وهو أستاذ في المرصد الأوروبي للنظم والسياسات الصحية قاد إعداد التقرير: “إنها حالة يمكن أن تكون منهكة للغاية. يتحدث من يعانون منها عن مزيج متداخل متنوع من الأعراض. مثل آلام الصدر والعضلات والإرهاق وضيق التنفس وتشويش بالمخ وأعراض أخرى كثيرة”.

خليجيا، بدأت وزارة الصحة السعودية تقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد داخل السيارة وذلك في 4 مدن، هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها. الى ذلك، أعلن مسؤول صحي عراقي أن وزارة الصحة وضعت خطة لتطعيم الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بعد وصول أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني أمس. وأوضح المسؤول أنه تقرر البدء بتطعيم العاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. من جهتها قالت وزارة الصحة السورية إنها بدأت تطعيم الأطقم الصحية التي تعمل في الصفوف الأمامية بلقاح مضاد لكوفيد19. ولم يوضح البيان نوع اللقاح الذي حصلت عليه سوريا أو عدد الجرعات. من جهته أعلن الأردن إجراءات أشد صرامة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا حيث أعاد فرض الإغلاق الكامل يوم الجمعة القادم بعد ارتفاع عدد الإصابات والذي عزته السلطات إلى الانتشار السريع للسلالة البريطانية لفيروس كورونا. من جهة ثانية أُقيل وزيرا الداخلية والعدل الأردنيان لحضورهما حفل عشاء في مطعم خرق قيود فيروس كورونا التي من المفترض أن تفرضها وزارتاهما. بدوره يواصل المغرب تطعيم السكان، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. حيث يسعى إلى تطعيم 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء. في مصر قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن عدد من تقدموا لأخذ لقاح كورونا من الفئات المستحقة على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل تجاوز 45 ألف شخص خلال ١٢ ساعة. وقد سجلت مصر 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة. بدوره أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بإن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا يقترب من الـ 90%، بعدما تجاوز عدد الذين تماثلوا للشفاء حاجز الـ 120 ألفاً. في تونس قال مصدر من رئاسة الجمهورية إن الرئاسة تلقت 1000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من دولة الامارات كانت أحالتها إلى الصحة العسكرية.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 108 حالات وفاة و 8510 إصابات جديدة بفيروس كورونا. في أميركا قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إعطاء 75 مليون و236 ألف جرعة من لقاحات “كوفيد19” في الولايات المتحدة وذلك بإستخدام لقاحي “مودرنا” و”فايزر ـ بيونتيك”. في بريطانيا أكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في البرازيل والتي قد لا تستجيب كذلك للقاحات المتاحة. وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الاختبارات حددت الحالات البريطانية الأولى للسلالة المتحورة من الفيروس التي تم اكتشافها أصلاً في شمال البرازيل، وهي سلالة جديدة قد تنتشر بسرعة أكبر وقد تستجيب بشكل أقل للقاحات الموجودة، وفقًا لوكالة أنباء برس اسوسييشن. في ألمانيا أصبح مسموح لمصففي الشعر في جميع أنحاءها اعتبارا من الاثنين بإعادة فتح أبوابهم للزبائن، وذلك بعد إغلاق دام شهرين ونصف بسبب الجائحة. من جهته أعلن مسؤول نرويجي إغلاق جميع الحانات والمتاجر في العاصمة أوسلو، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

آسيويا، وسعت الهند حملتها للتطعيم ضد كورونا لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، حيث تأمل في معالجة ارتفاع حالات الإصابة وكذلك “التردد بشأن اللقاح”بين الناس. وتلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اللقاح في مستشفى حكومي في دلهي ليصبح المستفيد الأول في المرحلة الثانية من حملة التطعيم. في جنوب إفريقيا قالت وزارة الصحة إن طرح لقاح كوفيد19 يسير على ما يرام، حيث تم تطعيم ما إجماليه 63648 شخصا في أسبوع، منذ بدء برنامج التطعيم.