المغرب يواصل إعمار الكركرات.. مبان وخدمات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل المغرب الإعمار في المنطقة التي يتواجد بها معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا من خلال تعزيز البنية التحتية، وتشييد مساكن جديدة.

وتعمل السلطات المغربية حاليا على إقامة سكن للعاملين في الجمارك بالمعبر بهدف تحسين ظروف معيشتهم.

وأشرف مسؤولون محليون على تدشين مبنى جديد على مساحة 1500 متر مربع مكون من عمارتين سكنيتين، جزء منها مخصصة للعلامات في الجمارك.

ويأتي تشييد الوحدات السكنية استجابة لتطور النشاط التجاري في هذا المنطقة الحدودية، وكذا الاحتياجات المستقبلية.

ويوفر المبنى الجديد بيئة مواتية للعاملين لأداء واجبها المهني، مما يضمن مستويات عالية من الحضور والجاهزية، وكذا تطوير وتقاسم القيم الأساسية للهيئة الجمركية.

وفي وقت سابق، أطلقت المملكة، بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أشغال بناء مسجد كبير بالمنطقة، يُنتظر أن يكون جاهزاً أواخر العام الجاري.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات إنشاء منطقتين للصناعة واللوجيستيك بالمنطقة الحدودية.

ومن شأن هذه المشاريع تقوية وتطوير الصادرات المغربية من خلال هذا المعبر الحُدودي، وتسهيل وتطوير عملية التنقل المدنية والتجارية من المملكة المغربية نحو القارة الأفريقية، والعكس.

وتشرع السلطات المغربية منذ فترة في إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها مليشيا البوليساريو.