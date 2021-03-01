شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على استهداف سفينتها.. هل تنتقم إسرائيل من إيران ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الإثنين) إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان الجمعة الماضي. وقال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية: «كانت حقا عملية إيرانية هذا واضح». ووصف نتنياهو إيران بالعدو الأكبر لإسرائيل، مشددا على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك قدرات نووية، فيما أكد وزير إسرائيلي أن إيران استخدمت ألغاماً بحرية لضرب السفينة.

وبدت طهران متخوفة من الاعتراف بجريمتها، إذ قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، إن بلاده ترفض بشدة مزاعم إسرائيل بضلوعها في الانفجار مضيفا:«نرفض بشدة هذا الاتهام.. أمن الخليج مهم جدا بالنسبة لإيران».

وتهدد إسرائيل برد على استهداف السفينة باعتباره تجاوزا إيرانيا للخطوط الحمراء بضرب هدف مدني، ويتوقع مراقبون عسكريون أن تكون الضربات التي استهدفت أمس مواقع في دمشق جزءاً من الرد على استهداف السفينة.