حمدة الحمادي مسعفة دبي.. تفرغت لمواجهة «كوفيد 19»

أبوظبي: ”الخليج 365”

على مدار عام كامل، قدم أبطال خط الدفاع الأول أمثلة كثيرة رسمت الخطوط العريضة في كيفية التكاتف وتجاوز أقصى الحدود لحماية الآخرين، وتغليب مصلحة المجتمع والإنسانية على المخاوف الفردية. ولا تعد التجربة التي خاضتها حمدة الحمادي استثناء، فقد لبت نداء الواجب، وانخرطت في محاربة جائحة «كوفيد-19» متسلحة بخبرتها الطويلة مسعفة اعتادت مد يد العون والمساعدة للآخرين، فكانت أحد الجنود الذين دافعوا عن شعب دولة الإمارات خلال هذه المرحلة العصيبة، وكرمها «مكتب فخر الوطن» على جهدها الكبير وعملها المضني خلال الجائحة.

اعتادت حمدة، البالغة من العمر 31 عاماً، وهي أول مسعفة إماراتية تعمل في خدمات الإسعافات الجوية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مواجهة حالات الطوارئ الطبية التي تقف فيها على الحافة الفاصلة بين الحياة والموت. وعندما وصل الفيروس إلى الإمارات، وجدت نفسها على موعد جديد مع التحدي والمواجهة، بصفتها أخصائية رعاية صحية، فقبلت التحدي معرضة نفسها وأفراد أسرتها للخطر، ثم كان عليها أن تخوض معركتها الخاصة مع الجائحة، عندما أصيبت هي وأفراد أسرتها بالفيروس، وقضائها لأسابيع صعبة حتى كتب لهم التعافي.

كانت حمدة مسؤولة عن الاستجابة لجميع مكالمات الطوارئ، بغض النظر عن كون المتصلين مصابين أم لا. وكانت تعمل على اتخاذ القرار فيما إذا كان يمكن علاجهم في مكان البلاغ، إن أمكن، أو إذا كانوا بحاجة إلى نقلهم إلى منشأة طبية، بناءً على المعلومات الخاصة بهم والأعراض ومدى شدتها.

وعن هذه المرحلة الصعبة تقول «عشنا حيرة كبيرة، فقد تضاربت مشاعرنا بين رغبتنا الشديدة في مساعدة الآخرين، وخوفنا من إلحاق الضرر بأسرنا».

حلم الطفولة وشغف المساعدة

حلمت حمدة، في طفولتها بالعمل في الطب، وكانت رغبة والدها في أن تصبح يوماً ضمن طواقم الرعاية الصحية، لذا سارعت بالتقديم في إعلان وظائف إسعاف دبي، فور تخرجها في كليات التقنية العليا، وعلى الرغم من المشقة الكبيرة التي كانت تنتظرها، فإنها أبت إلا أن تكون دوما على خط المواجهة، وتنحاز للجانب الإنساني في مهنة المسعف، واليوم لدى الحمادي 13 عاماً من الخبرة في هذا المجال الحيوي.

تقول حمدة «كان أهلي يعلمون أن حلم والدي أن أعمل في الرعاية الصحية، لكن أثناء دراستي، توفي والدي، وحاول بعض من حولي إقناعي بصعوبة العمل في هذا المجال وقالوا إنني بحاجة إلى مزيد من القوة البدنية وأن العمل خطر، لكنني مضيت نحو شغفي، وواصلت السير في هذا المجال وفي النهاية دعمتني أسرتي».

ذكريات الإصابة والتعافي

كانت حمدة على موعد مع التضحية مع وصول فيروس «كورونا» إلى الإمارات عام 2020، فغادرت مكانها في خدمة الإسعاف الجوي وعادت أدراجها إلى سيارات الإسعاف، وكانت من بين المجموعة الأولى من المسعفين المكلفين الاستجابة للحالات المشتبه فيها. في بداية الجائحة، أصيبت حمدة ووالدتها وإخوتها الأربعة بالفيروس، وكانت والدتها الأكثر تضرراً.

وتذكر ذلك بألم: «كنا نتعرض لضغوط كبيرة، ونقضي أوقاتاً طويلة في مناوبات تصل إلى أكثر من 12 ساعة، ولم يكن العمل لوقت طويل هو المشكلة، فقد كان أصعب ما نواجهه رؤية حالات حرجة لمصابين يكافحون من أجل التنفس، وقتها كنت أشعر بألمهم. وعندما أصبت بالفيروس أنا وأسرتي قضينا أسابيع صعبة وأتذكر عندما نقلوا والدتي إلى المستشفى؛ وعندما لم أتمكن من رؤيتها والاطمئنان إلى حالتها، شعرت بحزن شديد».

وتتابع «عندها طرحت تساؤلات على نفسي، مثل لماذا اخترت مثل هذه الوظيفة؟ ففي الوقت الذي كنا ندعو فيه الجميع للبقاء في المنزل معزولين عن الخطر، كنت وزملائي خارجاً نواجه الخطر، لكن الجيد أن أسرتي كانت متفهمة ودعمتني، والحمد لله تعافى الجميع، وعادت والدتي إلى المنزل بخير».

عانت حمدة، أثناء الإصابة، أعراضاً متوسطة الشدة، وتمكنت من العودة إلى العمل بعد الشفاء، ووصفت شعورها خلال المرض بـ «الضعف» فقد تبدلت الأدوار، وبدلاً من أن تكون المسعفة صارت المريضة، ومع ذلك، ساعدتها التجربة على التعاطف أكثر مع المرضى عند عودتها إلى العمل، وقالت «تجربتي الخاصة مصابة بالفيروس، مكنتني من فهم ما يمر به المرضى، وتفهمت أكثر الشعور الصعب أثناء نقل أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى».

رد الجميل للوطن

تشعر حمدة بالامتنان، كونها في طليعة من تحدى الفيروس، وضمن الطواقم الطبية في الدولة، فقد استطاعت مساعدة وطنها، ورد الجميل إليه، في وقت احتاجها فيه. وتوجهت بالشكر إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز جهودهم، والدعم الذي يقدمه مكتب فخر الوطن لتعزيز الدعم المجتمعي، وتكريم العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون التضحية بصحتهم وسلامتهم وسلامة أقرب الناس لهم للحفاظ على أمن الوطن وصحة والمجتمع.