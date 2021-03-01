شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تدخل جينيس عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، بقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وتسلّم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة من ممثلي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وقال: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات قطاعات الاستهلاك، من خلال خطط مدروسة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل».

وأوضح أن الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع، بناء على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030، والتي تأخذ في عين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الجودة والاعتمادية والكفاءة.