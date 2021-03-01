شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الطاولة تعتمد فوز الهاجري والأعضاء بالتزكية الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة اجتماعاً غير عادي في السادسة من مساء الأربعاء في فندق موفنبيك في دبي، وستعتمد خلاله فوز الرئيس الحالي المهندس داود الهاجري مرشح نادي النصر، برئاسة الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024 بالتزكية، علاوة على 6 مرشحين تقدموا للعضوية دون تقدم أحد لمنافستهم، وهم: إبراهيم العسم مرشح نادي عجمان، وحسن الزرعوني «الشارقة»، وأحمد البحر «شباب الأهلي»، وعبد الرحمن المنهالي «فلج المعلا»، وفيصل مصبح الكعبي «المدام»، والمهندسة مجد محمد البلوشي مرشحة نادي الشارقة الرياضي للمقعد النسائي، وتأتي التزكية نظراً لعدم ترشح أحد لمنافسة الهاجري والأعضاء في الانتخابات.

وكانت لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة برئاسة محمد العامري، وعضوية محمد كاهور أحمد، والمستشارين محمد عبدالله الرضا، وحسن علي المرزوقي، ويوسف أحمد بن كرم، اعتمدت القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة والعضوية، ووفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات يفتح باب الطعون 4 مارس/آذار الحالي ويغلق في الثامن من الشهر نفسه، ثم إصدار قرارات الطعون إن وجدت يوم 11 مارس، ويتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 14 مارس الحالي.

ويذكر أن باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة الطاولة أغلق يوم 27 من يناير/كانون الثاني الماضي، فيما أعطت لائحة الانتخابات التي اعتمدتها «العمومية» الرئيس الحق في اختيار الأعضاء، ليضمن المرشحون للرئاسة والعضوية التزكية لقيادة دفة الاتحاد للدورة الجديدة الممتدة حتى 2024، ما لم يرد عليهم طعون من الأندية الستة عشر التي تشكل قوام الجمعية العمومية.