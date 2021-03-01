شكرا لقرائتكم خبر عن ‏12 فعالية تُنظمها جمارك دبي احتفالاً بشهر القراءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من دعم جمارك دبي للمبادرات الوطنية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة، تنظم الدائرة 12 فعالية ومبادرة ثقافية ومعرفية تحت شعار «الفرضة تقرأ» مستهدفة الموظفين والعملاء والمجتمع بهدف تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى الجميع.

ويُعد شهر القراءة الوطني إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، لتأكيد أهمية القراءة كقيمة حضارية في المجتمع، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026 على اعتبار أن القراءة مفتاح للتطور والتنمية، كما تم إنشاء الصندوق الوطني لدعم القراءة، لتأكيد أن الإمارات أرض المواهب وحاضنة للعلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي: حرصت الدائرة على التفاعل الإيجابي لمواكبة شهر القراءة من خلال طرح مبادرات ثقافية متنوعة على مدار الشهر، للإسهام في زيادة المحتوى المعرفي والتطوير الذاتي، ليس للموظفين فحسب، وإنما لأسرهم وأفرد المجتمع كذلك، حيث إن شعار الدولة هذا العام في شهر القراءة هو أسرتي تقرأ، كما تتميز المبادرات التي سيتم توجيهها للفئات المستهدفة داخلياً وخارجياً، لدعم القراءة، بالتنوع، كونها كنزاً من كنوز الحياة التي تؤدي إلى تطوير الشخص لذاته، وتساهم في إحداث التغير الفعلي في نفسه ومحيط مجتمعه.