شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة «الإمارات الوطنية» بالعين يبحثون الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

شاركت مجموعة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مدينة العين بمشروع الهوية الوطنية الذي تشارك به المدارس بالتعاون مع مركز الأرشيف الوطني، حيث قدم الطلبة بحثاً بعنوان «الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي» تم من خلاله تسليط الضوء على الابتزاز الإلكتروني وكيفية التغلب عليه بالسُبل الصحيحة والقانونية.

وتهدف مشاركة الطلبة إلى مواكبة التغيرات التي فرضها انتشار فيروس «كوفيد-19»، على الساحة الدولية بشكل عام، والمجتمع المحلي بشكل خاص، وتوعية الأفراد من مختلف الأعمار بطرق الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي في ضوء القوانين المعمول بها في الدولة، وإبرازها من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع الشبكة العنكبوتية. إضافة إلى توعية الطلاب من مختلف المراحل الدراسية بكيفية استثمار الوقت وإرشادهم بطريق التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفذ الطلبة حملة توعية إلكترونية بعنوان «استخدام آمن.. سلامة وصحة» هدفها التوعية ومنع وتقليل التعرض لمخاطر الابتزاز، أو الاستغلال الإلكتروني وطرق التأكد من صحة البيانات والمعلومات حول الشركات والمنتجات المختلفة خلال عملية الشراء الإلكتروني.

وسعت المجموعة من خلال لقائها مع الدكتور يوسف الحمادي الأستاذ المساعد بكلية تقنية المعلومات/ جامعة الإمارات إلى تحقيق رؤيتها في التعرف إلى كيفية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي بالطريق السليمة، وسُبل تنظيم الوقت وعدم إهدار الجهد والمال على كل ما تعرضه تلك المواقع، والجهود التي تبذلها الدولة في مجال حماية المجتمع والأفراد من التعرض للابتزاز أو التنمر الإلكتروني بشتى أنواعه وكذلك نشر معلومات خاطئة أو سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.