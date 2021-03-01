15 جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.. و10 عن كل إمضاء أو ختم.. و500 جنيه حتى عقار 100 متر مربع.. الرسوم الكاملة للتوثيق بالشهر العقاري

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى الذي تقدم به حزب مستقبل وطن.

وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من حزب الأغلبية مستقبل وطن، فضلا عن تقدم عدد من النواب الآخرين بمشروعات قوانين لتعديل قانون الشهر العقاري.

وتعتزم الحكومة إرسال مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب للتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل عقود الملكية، وذلك بعد تأجيل تطبيق المادة 35 مكرر من القانون الحالي.

وخفض القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 رسوم التوثيق تشجيعا للمواطنين، وهذه الرسوم هي التي يجري العمل بها حتى اليوم. حسبما نشر موقع "مصراوي".

2000 جنيه

ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

وينشر مصراوي، وفقا لموقع مصلحة الشهر العقاري، جميع الرسوم الخاصة بالشهر العقاري فقط دون غيره من الجهات الأخرى، لتوثيق العقود على النحو التالي:

أولاً: فئات رسوم التوثيق والشهر:

- 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها (الشهادات)، و5 جنيهات عن كل ورقة تالية.

- 15 جنيها عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه.

- 10 جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات.

- 5 جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

- 15 جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

- 15 جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

- 5 جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع، (الكشف النظري) وذلك عن كل اسم في كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

- 10 جنيهات للاطلاع (الكشف النظري) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.

- 30 جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو اتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.

- 15 جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.

- 15 جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته.

ثانيا: فئات رسوم خاصة بتكلفة الأعمال المساحية:

1- بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها:

- 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

- 1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 مترا مربع.

2- بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:

- 500 جنيه حتى 5 أفدنة.

- 1000 جنيه حتى 10 أفدنة.

- 2000 جنيه فيما جاوز 10 أفدنة.

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.