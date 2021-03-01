شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توافق على ارجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على إرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021.

يذكر أن هذه المادة جاءت فى مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية.

كان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قد أكد تمسك الحكومة بمشروع القانون الذى تقدمت به، والذى بتضمن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى إلى 31 ديسمبر 2021، مطالبا بأن بتم تأجيل مناقشة باقى التعديلات المقدمة من النواب بشأن قانون الضريبة على الدخل.

وأضاف الوزير، الحكومة تعكف حاليا على وضع مشروع متكامل، وحل متكامل بتعديل عدد من مشروعات القوانين، ومنها الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية، وعدم ربطها بالتسجيل أو توصيلها بالمرافق، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم بمجلس النواب.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن مادة واحدة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.