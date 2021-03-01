شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليار جنيه إيرادات "هيئة الاستثمار" فى 30 يونيو 2020 بزيادة نسبتها 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض إيهاب عبد المحسن، رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للاستثمار، الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن الهيئة قائمة على التمويل الذاتى ولا تعتمد على المنح أو الإعانات أو القروض الخارجية، مشيرا إلى أن الهيئة حققت إيرادات قدرها 3.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 40% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور ممثلى وزاراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار.