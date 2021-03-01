شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربج للنواب: الصحافة الورقية ستستمر.. بروتوكول لإنشاء أبلكيشن صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة وضعت يدها على المشاكل الموجودة فى الصحافة القومية، وتسعى لحلها خلال الفترة المقبلة.

واوضح عبدالصادق، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الهيئة قامت بتطوير عدد كبير من البوابات الإلكترونية، التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، وحققت نقلة نوعية فى الورقية، حيث يصل عدد القراءات بكل بوابة فى الشهر الواحد ما بين 6 إلى 7 مليون قراءة شهريا.

وتابع: "قمنا بعمل منصة لتوزيع نسخ الأهرام بى دى اف من خلال الاشتراك سواء كان شهرى أو سنوى وذلك لتعظيم الموارد ".

وأكد "الصحافة الورقية ستستمر وسنحافظ عليها، ولكنها تحتاج إلى أوجه إفاق"، لافتا إلى أن الهيئة دشنت لجنة تقييم المحتوى، وعندما نجد أخطاء نتواصل مع رؤساء التحرير.

وشدد الشوربجى، على أنه لا يمكن أن تكون دولة كبيرة مثل مصر لا تملك برنامج موبايل أبلكيشن، مؤكدا أنه توصل لاتفاق مع مسئولى تطبيق نبض للحصول على عائد من نشر المادة الصحفية المتعلقة بالصحف المصرية، خاصة أنها لم تكن تحصل على أى عائد منذ 3 سنوات.

وأشار "العقد مع "نبض" يمنحنا حق الحصول على الإعلانات الموجودة على الموقع بنسبة 100% خلال أول 3 أشهر.

وأكد أنه لن يتم الاعتماد على برنامج نبض فقط، حيث سيتم عمل خدمة موبايل أبلكيشن خاص بمصر، وسيتم توقيع عقد بروتكول خلال الأسبوع القادم لتفعيل أول موبايل أبلكيشن صحفى فى مصر فى ظرف 3 أشهر، وتابع: " سيكون لدينا ابليكيشين يليق بمصر "

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتوسع فى إنشاء مكاتب لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الخارج نظرا للدور المهم الذى تلعبه، لافتا إلى أن الوكالة كان لديها 23 مكتب بالخارج، وأصبحت بعد 2011 ما يقرب من 6 مكاتب، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع هيئة الاستعلامات لفتح مكاتب جديدة.

ولفت إلى أنه تم للمرة الأولى عمل لجنة دعم محتوى البيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واصفا الجهاز بالكنز المعلوماتى، لافتا إلى أنه تم اللجوء لتلك الخطوة لعدم لجوء الصحفيين للحصول على المعلومة المغلوطة من خلال السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن الهيئة تهتم بالتدريب لرفع الكفاءة حيث تم تنظيم 44 دورة تدريبية خلال 6 أشهر، مؤكدا أنه يتم الاهتمام بالتدريب للجميع سواء صحفيين أو إداريين، أو أعضاء جمعية عمومية.