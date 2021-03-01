الصربي دجوكوفيتش يعادل الرقم القياسي الذي بحوزة السويسري فيدرر

جدة - عبدالحي حسين - عادل الصربي نوفاك دجوكوفيتش الرقم القياسي، الخاص بتصنيف اللاعبين المحترفين، الذي بحوزة السويسري روجيه فيدرر، بعد بقائه متصدرا للتصنيف لمدة 310 أسابيع.

وجاء احتفاظ نوفاك بالصدارة بفارق كبير على أقرب ملاحقيه الإسباني نادال، بعد فوزه للمرة التاسعة في مسيرته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربعة الكبرى.

وبات انفراد دجوكوفيتش بالرقم القياسي مسألة وقت ليس إلا، نظرا إلى الفارق الكبير، الذي بينه والمصنف الثاني نادال، والثالث مدفيديف، إذ يحتل نوفاك الصدارة بـ12030 نقطة، متبوعا برفايل بـ9850 نقطة، ودانييل بـ9735 نقطة.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل، حسب التصنيف الجديد كالآتي:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمساوي دومينيك تيم 9125

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الألماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480.