حظر التجول الليلي.. الحكومة تمدد من جديد الإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين

جدة - عبدالحي حسين - قررت الحكومة، اليوم الاثنين، من جديد، تمديد الإجراءات الاحترازية، التي تم إقرارها، يوم 13 يناير 2021، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في الساعة التاسعة ليلا.

وقالت الحكومة إن القرار المذكور يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وتربط الحكومة بين قرارها، وتطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره، والحد من انعكاساته السلبية.