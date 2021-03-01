الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي حي الروضة السكني بمأرب

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران إستهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، وآخرها إستهدافها حي الروضة المكتظ بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي -ايراني الصنع- والذي اسفر عن استشهاد مواطن وإصابة سبعة اخرين وتضرر عدد من المنازل‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح صحفي، ان الاستهداف الذي استبق بساعات اجتماع لتمويل "خطة الاستجابة الانسانية في اليمن"، جاء في ظل تصعيد متواصل من قبل مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب التي تضم أكبر مجمع لمخيمات النزوح والأسر النازحة من عنف المليشيا بقرابة (2،231،000) نازح، يشكلون 60 بالمائة من إجمالي النازحين‏.

وحمل الارياني، مليشيا الحوثى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية فى اليمن جراء الانقلاب، والتصعيد المتواصل فى مأرب، ورفضها الحلول السلمية للازمة، واستمرارها في تعطيل الجهود الانسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتها، وسرقتها الغذاء من أفواه الجوعى لتمويل "المجهود الحربي"‏.

واشار وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الى ان الارهاب والتصعيد الحوثي المستمر يؤكد تجاهله لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة، ومضيه في تنفيذ السياسات الايرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، دون أي اكتراث بتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين، والكارثة الوشيكة الناجمة عن استمرار التصعيد في محافظة مأرب.