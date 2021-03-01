المجلس الأعلى: ضرورة تظافر الجهود لمواجهة الغزو الفكري

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، الاثنين، التهاني بالذكرى السنوية لعيد المعلم، فيما أعرب عن أكد أن الدور المناط بالاسرة التربوية والتعليمية هو الأول في بناء الإنسان.

وقال حمودي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الدور المناط بالاسرة التربوية والتعليمية هو الأول في بناء الإنسان، وتسليحه بالعلم والمعرفة والفضيلـة، ليكون ركيزة المجتمع الصالح، وأساس بناء أي دولة ورقيها وازدهارها، وهو الأمر الذي يستوجب على الحكومة وصناع السياسة التعليمية بجعل هذه المناسبة يومآ للمراجعة واعادة تقييم واقع التعليم وحال المعلم في البلد، والارتقاء بسبل عيشه".



وأضاف، أن "مانواجهه اليوم من غزو فكري، محاولا تلويث ثقافة وقيم المجتمع وعقائده يستوجب تظافر كل الجهود الوطنية مع المؤسسة التربوية والتعليمية في مواجهة ذلك، واحضان أبنائنا بالرعاية والاهتمام وتحصينهم بالمعرفة والتهذيب الاخلاقي الكفيل بتامين حياتهم الكريمة".

