النفط تعلن إيراداتها للشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "إيرادات شهر شباط الماضي بلغت (5) مليارات و(26) الفاً و (807) دولارات".

وأضاف البيان، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (82) مليوناً (877) الفاً و( 757 ) برميلاً"، مشيرةً إلى أن "معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليون و(960) الف برميل".



وأوضحت الوزارة، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 60.330 ) دولاراً".