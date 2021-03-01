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النفط تعلن إيراداتها للشهر الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة النفط، الاثنين، ايرادتها لشهر شباط الماضي.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "إيرادات شهر شباط الماضي بلغت (5) مليارات و(26) الفاً و (807) دولارات".

وأضاف البيان، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (82) مليوناً (877) الفاً و( 757 ) برميلاً"، مشيرةً إلى أن "معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليون و(960) الف برميل".


وأوضحت الوزارة، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 60.330 ) دولاراً".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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