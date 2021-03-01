الأزمة النيابية تجتمع وتدعو الحكومة لمراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة

وقال الكعبي، بحسب بيان لمكتبه حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليــا في البلاد، مشيرا إلى سعي مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل لكل فئات المجتمع ، داعيا الحكومة الى وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي".واضاف البيان ان "ذلك جاء خلال ترؤس الكعبي اجتماعا موسعا لخلية الازمة النيابية بحضور عدة شخصيات، لبحث اخر التطورات فيما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة والوقوف على اسباب تأخر وصول اللقاحات".

واشار البيان الى ان " الاجتماع انتهى بعدد من التوصيات منها دعوة وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات ، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن ، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد" .



واوضح ان "الخلية اوصت بدعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي ، ومراعاة في هذا الشأن بتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن ، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري".

وشدد الكعبي "على الاسراع بشراء اللقاحات المقرّة عالميآ وضمان وصولها و توزيعها بالشكل العادل لكافة ابناء الشعب العراقي ، فيما جرى التركيز على ضرورة تفعيل الدور الاعلامي لوزارة الصحة وتوضيح كل تفاصيل اللقاح وتطور الوضع الوبائي لفايروس كورونا".

