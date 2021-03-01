إسرائيل: نرحب برفع العلم الإماراتي بمقر الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الإثنين، برفع العلم الإماراتي بمقر الرئاسة الإسرائيلية.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، خلال حفل اعتماد أوراق السفير محمد آل خاجة، كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل، أن "العلم الإماراتي ارتفع في مقر الرئاسة الإسرائيلية والشعب يرحب بكم".

وتابع ريفلين أن السلام الحقيقي الذي يدوم هو السلام بين الشعوب.

وقدم السفير محمد آل خاجة، الإثنين، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير للإمارات في تل أبيب.

وبدأت مراسم حفل تقديم أوراق اعتماد أول سفير للإمارات لدى إسرائيل في تل أبيب.

وكانت إسرائيل وصفت لحظة وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب بـ"يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام بين الدول والشعوب".

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لدى لقائه السفير الإماراتي في تل أبيب محمد آل خاجة، الذي وصل اليوم الإثنين، لتقديم أوراق اعتماده.



وقال أشكينازي، خلال اللقاء، إن "الإمارات تلعب دورًا مهمًا في قيادة التغيير الذي أحدثته اتفاقيات إبراهيم في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن فتح الممثليات الإسرائيلية في أبوظبي ودبي وسفارة الإمارات في إسرائيل "ضروري لتوطيد العلاقات وتعزيز السلام".