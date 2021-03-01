محمد بن راشد يتلقى رسالة من هيثم بن طارق.. تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

وتتصل الرسالة بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.



وتجسد الروابط الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان نموذجا استثنائيا على مستوى العلاقات بين الأشقاء لما يربط قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما من أواصر الأخوة والتلاحم وتجمعهما ثوابت التاريخ والقيم الأصيلة المشتركة.

وتتجلى قوة الشراكة الاستراتيجية في اتساق الرؤى بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مدفوعة بالتوجيهات السديدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.