الرئيس التونسي: الحوار خيار استراتيجي لتنمية أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحوار خيار استراتيجي لتحقيق السلام والتنمية في القارة الأفريقية.

وفي كلمة له ألقاها عبر الفيديو أمام منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، أعرب سعيد عن ارتياح بلاده "للحركة الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين الدول الأفريقية وتغليبها للحوار كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والسلام وبناء مجتمعات متوازنة وآمنة ومستقرة"

وأكد تطلعه لأن يتواصل خيار الحوار بين دول القارة الأفريقية، وأن يتمخض عن المنتدى "نتائج تجسد ما يحذونا جميعا من عزم صادق ورغبة راسخة ثابتة في تعزيز العلاقات بين دولنا وإرساء الشراكات".

ولفت إلى أن تونس بادرت إلى دعوة المجتمع الدولي لاعتماد مقاربة تشاركية ومتضامنة للتعاطي الفاعل مع جائحة كورونا التي لم تستثنِ أحدا.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه "تم التأكيد على توسيع مفهوم الأمن الدولي الشامل وتمت المناداة إلى ضرورة استنباط آليات للتصدي للتهديدات والتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء".

وذكّر بأن هذه المساعي قد تكللت بإقرار مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز 2020 هدنة إنسانية لوقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة.

واليوم الإثنين، انطلقت فعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، لمدة 5 أيام، تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل".

ويناقش المنتدى الذي ينعقد افتراضيا، عددا من قضايا القارة السمراء وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا.