ساركوزي وقضية الفساد.. السجن 3 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، بينها عامان مع وقف التنفيذ.

وأدانت المحكمة ساركوزي بتهم فساد واستغلال نفوذ.

وسبق أن طالب الادعاء الفرنسي بحبس ساركوزي في قضية تمويل غير مشروع.

وقال الادعاء المختص بمحاكمة الفساد ضد الرئيس الفرنسي الأسبق إن المحاكمة ليست عملا انتقاميا من قبل أعداء سياسيين.

وواجه ساركوزي ومحاميه، تييري هيرتسوج اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وذلك اعتمادا على مزاعم محاولة رشوة المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 للحصول على معلومات سرية حول تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية؛ ورفض ساركوزي جميع تهم الفساد الموجهة إليه.



وتستند الاتهامات إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها بين ساركوزي ومحاميه.



وقال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة خلال الفترة بين عامي 2007 و 2012، إنه تم الاستماع إلى حوالي 3700 من محادثاته الخاصة".مضيفا "ماذا فعلت لاستحق ذلك؟" وفقا لقوله.

وقد يواجه المتهمون ساركوزي وهيرتسوج وأزيبرت عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لكل منهم وغرامة قدرها مليون يورو (1.2 مليون دولار).