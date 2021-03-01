"موانئ دبي" توسع اعتمادها على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات- اكتمال تطبيقها لمنظومة "زودياك" الرقمية المتطورة في محطة الحاويات 3 لميناء جبل علي.

وأضافت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات - (المُمكِّن الرائد للتجارة الذكية) أن هذا يأتي ضمن رؤيتها لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتم تطبيق كافة أنظمة الأتمتة والتي تشمل حلولًا متقدمة للتحكم عن بعد بمرافق الميناء والرافعات الجسرية والتعامل مع مجسّات البيانات وإنترنت الأشياء إضافة إلى أنظمة أخرى عديدة تساعد المحطة على أتمتة العمليات.

وبهذا الإنجاز تصبح محطة الحاويات 3 في ميناء جبل علي قادرة على التكامل مع أي محطة تستخدم نفس المنظومة ما يعزز قدرتها على ضمان استدامة عملياتها خلال الأزمات ويضمن لقطاع الأعمال والشركات حصولها على أقصى درجات الدعم في الوصول إلى سلسلة الإمداد العالمية بكفاءة وقدرة عالية.

تأتي هذه الخطوة من موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات استكمالًا لرؤيتها الاستباقية في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يعزز جاهزيتها للمستقبل وتطويرها لحلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة. كما تشكل هذه الرؤية في مجملها تحولًا شاملًا في صناعة الخدمات اللوجستية عالميًا وتمكن العملاء من الارتباط بشكل أفضل مع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية.





وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات إن موانئ دبي قطعت الوعد للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولعملائها وشركائها بأن تكون من أوائل المؤسسات التي تسارع إلى التعافي من الجائحة، وأن تطبق أحدث الأنظمة الرقمية من أجل ضمان استدامة عملياتها في مختلف الظروف والأزمات المستقبلية.

وتابع: وذلك كي تحافظ على دورها الذي طالما قامت به بامتياز كشريك رئيس في تأمين الإمدادات الحيوية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحفاظ على تدفق التجارة في ذات الوقت الذي تدعم فيه عملائها لمواصلة عملياتهم والمحافظة على استمراريتها وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى سلسلة الإمداد والتوريد العالمية والاستفادة بأعلى قدر من بنيتها التحتية اللوجستية وهذا ما حققته بالفعل.

وأضاف المعلم أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهودهم الطويلة المدى التي قامت موانئ دبي بتنفيذها لبناء الكفاءات والسواعد الوطنية الخبيرة التي طبقت منظومة "زودياك" الرقمية المتقدمة والتي تفوق إمكاناتها في الأتمتة والتحكم بالأنظمة الأخرى.



وتابع: لاسيما بقدراتها على الربط الفوري والمباشر بين كافة مرافق وأصول المحطة سواء الرافعات الجسرية الضخمة أو عربات نقل وتحميل الحاويات إضافة إلى مجسات إنترنت الأشياء ومنظومة البيانات الضخمة التي تمتلكها وضمان تتبع حركة الشحنات لتصل من السفينة إلى مخازن التاجر المستورد بكل انسيابية وسهولة وخلال وقت قياسي.

وقال إبراهيم النجار مدير إدارة تقنية المعلومات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات إن النسخة الأخيرة التي تم تطبيقها في محطة الحاويات 3 بميناء جبل علي تمثل نقلة نوعية عن سابقتها حيث تم رفع نسبة الأتمتة فيها لتصل إلى 100%.

وتمثل المنظومة قصة نجاح حققت تفوقًا عالميًا بامتياز حيث أصبحت محطة الحاويات 3 بميناء جبل علي الآن من أكثر محطات الموانئ تطورًا وذكاءً في المنطقة وتضاهي أفضل محطات الموانئ الذكية عالميًا.

ومن خلال تطبيق منظومة "زودياك" الرقمية تستطيع محطة الحاويات 3 في المستقبل أن تكون جزءًا من أكبر شبكة عالمية لسلسلة الإمداد والتوريد والتي تضم شبكة محطات موانئ دبي العالمية المنتشرة حول العالم إضافة إلى عدد كبير من المحطات والموانئ القيادية الكبرى ما يمثل عاملًا أساسًا لمواجهة آثار الجائحة والتقلبات التي أحدثتها في سلسلة الإمداد وتسريع تعافي الأعمال في الأقاليم التي تستفيد من القدرات الرقمية المتطورة للمنظومة.



وتضم منظومة "زودياك" الرقمية لأتمتة محطات الحاويات 18 نظامًا داخليًا تتكامل فيما بينها تشمل نظام أتمتة عمل الرافعات الجسرية ورافعات أرصفة الموانئ وتخطيط رسو السفن على أرصفة الميناء،إضافة إلى إدارة حركة قطارات الشحن والتحميل وأسطول الشاحنات البرية ومناولة الحاويات في مساحات التخزين.

كما تشمل نظام للتتبع الحي والمباشر لموقع كل حاوية ومعلوماتها وتخليص وتسليم الحاويات وإصدار الفواتير كل ذلك يدعمه نظام إدارة إنترنت الأشياء والتواصل مع الأجهزة الذكية المحمولة لفريق العمليات الميداني من المراقبين ونظام التحكم الآلي ببوابة المحطة المرتبطة بنظام الذكاء الاصطناعي والتعلم الذاتي للآلات والعديد من الأنظمة الذكية التي تعطي أقصى قدرة للاستفادة من مرافق الميناء وأصوله التشغيلية.