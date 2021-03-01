أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 1 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 1 مارس 2021، وخالف التوجه الصعودي لأسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفع الذهب أكثر من 1%، الإثنين، متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد على 8 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر عند 7 آلاف و426 دينارا (55.84 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، مساء الإثنين، عند مستوى 6 آلاف و807 دنانير (51.19 دولار)

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند مستوى 5 آلاف و569 دينارا (41.88 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية الإثنين، نحو 4 آلاف 332 دينارا (32.57 دولار)، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 3 آلاف و713 دينارا (27.92 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الإثنين، عند 230 ألفا و938 دينارا (1737 دولارا).

وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الإثنين، عند مستوى 51 ألفا و981 دينارا (390.88 دولار).

الأسعار العالمية

وارتفع الذهب في أول أيام مارس بفعل الضعف الذي يعتري الدولار، بينما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعد الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، وكان قد زاد 1.1% في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1748.50 دولار للأوقية.

وهوت أسعار الذهب 3% يوم الجمعة مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في فبراير/شباط جراء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

وقال ستيفن إينس من شركة الخدمات المالية أكسي "انعكاس اتجاه ارتفاع العائدات وهبوط الدولار أتاحا للذهب أن يرتفع قليلا" مضيفا أن التحفيز الأمريكي يدعم صعود الذهب.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة مما يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.