سفير الإمارات لدى إسرائيل: لدينا رؤية مشتركة للتسامح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، أن الاتفاق الإبراهيمي يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن أبوظبي وتل أبيب لديهما رؤية مشتركة للتسامح.

وقال السفير الإماراتي خلال تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الإثنين، إن الاتفاق الإبراهيمي يعد إنجازا تاريخيا ستنعكس ثماره على المنطقة بأسرها.

وأضاف، أن كل خيار غير السلام سيعني الدمار والفقر، وسأبذل كل الجهد لتوطيد الروابط والعلاقات بين شعبنا والشعب الإسرائيلي.

وتابع، سيظل الاتفاق الإبراهيمي للسلام منارة مضيئة للتاريخ الإنساني، وآمل أن نعمل مع الشعب الإسرائيلي لتحقيق سلام دائم تنعم به شعوب المنطقة.

وأشار أول سفير للإمارات في إسرائيل، إلى أن البلدين يقفان معا لإنقاذ الأرواح وعودة الحركة الاقتصادية.

وقدم محمد آل خاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي كأول سفير للإمارات في تل أبيب

ووصفت إسرائيل لحظة وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب بـ"يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام بين الدول والشعوب".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لدى لقائه السفير الإماراتي في تل أبيب محمد آل خاجة، الذي وصل اليوم الإثنين، لتقديم أوراق اعتماده.

وقال أشكينازي خلال اللقاء إن "الإمارات تلعب دورًا مهمًا في قيادة التغيير الذي أحدثته اتفاقيات إبراهيم في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن فتح الممثليات الإسرائيلية في أبوظبي ودبي، وسفارة الإمارات في إسرائيل "ضروري لتوطيد العلاقات وتعزيز السلام".