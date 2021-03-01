"اونروا" تخصص 131 مدرسة للمساهمة في انجاح العملية الانتخابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الاثنين عن تخصيص 131 مدرسة تابعة لها للمساهمة في دعم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والسماح للناخبين التحقق من أسمائهم لضمان مشاركتهم في الانتخابية المقبلة.

وقالت (أونروا) في بيان صحفي ان ذلك جاء استجابة لطلب اللجنة المركزية للانتخابات وكجزء من المنهاج الموحد للأمم المتحدة لدعم العملية الانتخابية.

وأضافت انه تم تخصيص غرف في 97 مدرسة من مدارس (أونروا) في قطاع غزة و 34 مدرسة من مدراس (أونروا) في الضفة الغربية حسب طلب لجنة الانتخابات المركزية وذلك لعدم توفر مرافق بديلة مناسبة.

وأوضحت انها ستقوم بتوفير حيز في بعض المدارس في الضفة الغربية وفي قطاع غزة لإعطاء المجال أمام المواطنين الفلسطينيين للتحقق من سجل الناخبين على مدار ثلاثة ايام بدءا من اليوم لغاية الأربعاء المقبل كمطلب أولي للعملية الانتخابية لعام 2021.

وأكدت ان الفرصة ستتاح أمام الفلسطينيين للتأكد من تفاصيل التسجيل وفقا لقانون الانتخابات المحلي مشيرة الى ان لجنة الانتخابات المركزية والسلطة ستتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة الانتخابية.

وذكرت ان الأنشطة ستكون منفصلة تماما عن طلبة المدارس خلال عملية التحقيق من الأسماء الى جانب انها ستخضع لمراقبة دخول وخروج الأفراد بعناية من أجل ضمان إجراءات السلامة المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19).

ودعت الجميع الى احترام حق التعليم والسلامة للأطفال والحرص على تنفيذ النشاط الديمقراطي بشكل سلمي.

يذكر ان العملية الانتخابية في فلسطين ستبدأ في ال22 من مايو المقبل وستتلوها الانتخابات الرئاسية نهاية شهر يوليو من ثم إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني اواخر أغسطس المقبل على التوالي.