البرهان يطلع على المشاريع التنموية لهيئة آل مكتوم الخيرية بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجهورية السودان على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية لدعم المشاريع التنموية في السودان.



وأشاد البرهان - خلال لقائه بمكتبه وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة سعادة ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس الأمناء مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة - بالأعمال الخيرية التي تضطلع بها الهيئة خاصة دعمها للمشروع الزراعي بولاية نهر النيل الذي يستهدف حوالي 4500 أسرة متعففة بالولاية ومساهمتها في بناء وتعمير المدارس بولاية الخرطوم و ولايات دارفور وغرب كردفان .

حضر اللقاء سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم و البروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة افريقيا العالمية .

ونقل ميرزا الصايغ خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " لحكومة وشعب السودان الشقيق ..مؤكدا استمرار الدعم للمشاريع التنموية بالسودان ودعم التعليم العالي والبحث العلمي والأسر المنتجة .

ولفت إلى المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم الهيئة بها في السودان وافريقيا والتي تشمل إنشاء 50 مدرسة في افريقيا منها 12 مدرسة في السودان ..مشيرا إلى أن كافة المشاريع تم وضعها ضمن موازنات الهيئة بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهي مشروعات تنموية و إنسانية وإغاثية.