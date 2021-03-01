المملكة السعودية تغلق 12 مسجدا بعد تسجيل إصابات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية إغلاق 12 مسجدا مؤقتا في 4 مناطق بعد تسجيل 15 إصابة بكورونا بين المصلين.



وذكرت الوزارة، الإثنين، أن مجموع ما جرى إغلاقه من مساجد خلال 20 يوماً بلغ 182 مسجداً، وتم فتح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأشارت الوزارة إلى توزيع المساجد المغلقة، وهي: 7 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 7 إصابات بها، و3 مساجد بمنطقة جازان تم رصد 6 حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

ولفتت الوزارة إلى فتح 10 مساجد، 6 مساجد منها بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.