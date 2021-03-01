رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى الحوار لحل الأزمة في جورجيا

تبليسي - أ ف ب

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين المعارضة والسلطات الجورجية إلى بذل كل الجهود «لحلحلة الوضع» فيما يغرق هذا البلد الواقع في القوقاز منذ أشهر في أزمة سياسية كبرى.

وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي في تبليسي، إن «الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى تكثيف جهودها لحلحلة الوضع، والالتقاء لإيجاد أرضية تفاهم».

وأضاف ميشال الذي كانت زيارته لجورجيا مرتقبة قبل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد الأسبوع الماضي، إن بروكسل «قلقة» إزاء «الأزمة المتفاقمة في جورجيا».

وجورجيا غارقة في أزمة منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر التي فاز فيها الحزب الحاكم بفارق طفيف، لكن المعارضة نددت بحصول عمليات تزوير.

والثلاثاء الماضي، أدى اعتقال إحدى شخصيات المعارضة، نيكا ميليا، إلى سلسلة جديدة من التظاهرات ضد الحكومة.

وندد الحلفاء الغربيون لجورجيا بتوقيف ميليا المتهم بتنظيم «أعمال عنف جماعية» خلال تظاهرات عام 2019.اعلاً ومستقلاً هو أمر ضروري لتعميق الشراكة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي».

وجورجيا الجمهورية السوفيتية السابقة، تجاوزت وصاية موسكو وتقاربت مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي ترغب في الانضمام إلى صفوفه على المدى الطويل، على الرغم من أن الطريق لبلوغ هذه المرحلة لا يزال طويلاً جداً.