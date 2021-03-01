«أسوان 2» يناقش سبل تعافي القارة الإفريقية بعد «كورونا»

انطلق، الاثنين، في القاهرة، منتدى «أسوان 2» للسلام والتنمية المستدامين، والذي يحمل عنوان «صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى، وبناء أفضل»، بمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من الدول الإفريقية.

ويعقد المنتدى، الذي تنظمه مصر، افتراضياً من خلال منصة مستحدثة يتم تنظيمها لأول مرة لضمان الخروج بالشكل المناسب، حيث تم تخصيص قاعة في أحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة والذي تم اختياره ليعكس ربط النيل بين القاهرة وأسوان، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة بالمناسبة، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، منصة إفريقية تفاعلية تم تدشينها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019؛ للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون بين دول القارة والشركاء.

بدوره، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده بادرت منذ بداية كورونا في التعاطي الفاعل مع الجائحة التي لم تستثن أحداً، وتم التأكيد على توسيع مفهوم الأمن الدولي للتصدي للتهديدات والتحديات المستجدة، والتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء.

وأكد أن تونس ستظل ملتزمة بالمشاركه الفاعلة في مبادرات تعزيز الاندماج وتوطيد الاقتصاد البيني بين دول القارة الإفريقية.

ويركز المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة 5 أيام ومن خلال 15 جلسة على سبل التعافي من جائحة كورونا، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الإفريقية.

كما ستطرح النسخة الثانية من المنتدى، أجندة استشرافية في إطار رسم إفريقيا لخطة تعافيها بعد وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة للإسراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات، إلى منع النزاعات. كما سيصب المنتدى تركيزه على وجود إجراءات ملموسة لدفع تنفيذ العلاقة بين العمل الإنساني، والتنمية والسلام، على المستويين الاستراتيجي والعملاني، كما ستتركز محاور المناقشات في المنتدى حول تغير المناخ، والتجارة بين الدول الإفريقية، وغيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بدور الشباب في السلام، والثقافة، والفنون، والآثار، والتحديات التي تواجه دول القارة.