شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الفيديو الترويجي لـ «الرحلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «مانجا» للإنتاج الفيديو الترويجي لأول فيلم أنيمي سعودي ياباني يحمل اسم «الرحلة» (The Journey). وسيكون أول فيلم سعودي سينمائي بتقنية 4DX التي تحاكي مؤثرات وظروف العالم الحقيقي بحيث يمكن لرواد السينما ترقب تجربة سينمائية فريدة ومميزة.

وأطلقت «مانجا» الفيديو الترويجي بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي الدولي ويمكن مشاهدته على منصات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة «مانجا»: يقدم فيلم «الرحلة» للمشاهد تجربة مميزة وفريدة من نوعها حيث تم إخراج وإنتاج الفيلم بجودة عالية من قبل فريق متخصص من الخبراء في اليابان والمواهب السعودية.

استوحي الفيلم من تاريخ شبه الجزيرة العربية ومن الحضارات القديمة في المنطقة ويروي قصة أوس، الذي يخفي ماضياً غامضاً والذي يُجرّ إلى معركة ملحمية للدفاع عن مدينته.