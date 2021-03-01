شكرا لقرائتكم خبر عن عدد تجريبي من صحيفة المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أسرة تحرير صحيفة المرأة عن انطلاق العدد التجريبي الأول لها على الفضاء الإلكتروني. وقالت الصحيفة التي تصدر عن هيئة المرأة العربية في بيان صحفي إن إطلاق العدد الأول من المولود الصحفي الجديد يمثل انعطافة مهمة في ظهور صحيفة عربية تعالج انشغالات المرأة وقضاياها بأسلوب متطور يدمج بين الحرفة الصحفية والتفاعل الحي مع وسائط التكنولوجيا والواقع الافتراضي في الإعلام بروح متجددة تتسم بالحيوية والايقاع السريع.

تغطي الصحيفة جميع أخبار المرأة في الوطن العربي والفعاليات والأنشطة ذات الصلة وتحتوي على أبواب للمقالات الصحفية في شتى المجالات، إضافة إلى نوافذ على الصحة والرياضة والإبداع الأدبي والسياحة والموضة والفن والمجتمع وإطلالة على التجارب الإنسانية الناجحة وأبراز نماذج متميزة من النساء الناجحات في مشوار الحياة.

وقالت عهدية أحمد السيد رئيسة التحرير: نتطلع إلى أن تكون الصحيفة إضافة نوعية الى عالم الصحافة الإلكترونية التفاعلية من خلال طرح القضايا المهمة للحوار الهادف وإبراز نجاحات المرأة العربية في جميع حقول العمل والإبداع.