شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن خصيف ضيف «حكايتي» على تلفزيون الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يحل الإعلامي الإماراتي عبدالله بن خصيف ضيفاً على الإعلامي حسن يعقوب المنصوري في حلقة جديدة من البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مساء كل ثلاثاء. وسيكون الجمهور في العاشرة من مساء الثلاثاء، على موعد مع تفاصيل تجربة طويلة لإعلامي حقق حضوراً محلياً وعربياً، ليروي قصة دخوله عالم الإعلام من بوابة العمل الفني في المونتاج والتسجيل والإخراج وكيف لعبت الصدفة دوراً مهماً في ذلك.

وتخصص الحلقة مساحة للحديث عن بعض المواقف التي تعرض لها الإعلامي خصيف في برنامجه المباشر «الرابعة والناس» وتفاصيل أول برنامج إعلامي قدمه، إلى جانب عرض لقاءات مع زملائه، من بينهم الإعلاميان خالد المرزوقي وراشد الخرجي.

وعبد الله بن خصيف هو مقدم برنامج الرابعة والناس على راديو الرابعة وتلفزيون عجمان منذ عام 2000؛ إذ بدأ العمل الإعلامي في عام 1986 موظفاً فنياً في استوديوهات عجمان ثم عمل في قسم المونتاج والتسجيل ومنه انتقل للعمل في الإخراج، وبعدها اختص في إعداد البرامج وإخراجها في تلفزيون عجمان فقدم برنامج خفايا وبرنامج قرية التراث لينتقل بعد ذلك للعمل في إذاعة راديو الرابعة. ونال خصيف جائزة أبرز مذيع إذاعي بالعالم العربي في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب في الأردن عام 2012، كما فاز بجائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي على صعيد الوطن العربي ضمن فعاليات الملتقى الدولي للاتصال الحكومي 2019 في إمارة الشارقة.