شكرا لقرائتكم خبر عن بحث إنشاء معمل مصري لبحوث الفيروسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحث مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر، خلال اجتماعه، الأحد، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات، بهدف بناء القدرات الوطنية فى مجال الأمراض الوبائية والمعدية، وكذلك إجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة، وذلك في إطار دعم إنشاء معمل وطني لأبحاث الأمراض المعدية، وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة.

وقالت الوزارة، إن د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة استعرض، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المشروعات والنداءات البحثية بالهيئة، إذ تم التعاقد على 294 مشروعاً جديداً، وتتم متابعة قرابة 1000 مشروع بحثي من قبل الهيئة، فضلاً عن الإعلان عن 10 نداءات بحثية وطنية ودولية منذ بداية العام المالي الحالي حتى الآن، وجارٍ الإعلان عن نداءين بحثيين عبر موقع الهيئة.

واستعرض المجلس النداءات التي دعمتها الهيئة في عدد من المجالات، إذ تم قبول 24 مشروعا في النداء الخاص بجائحة «كورونا»، ويجري تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لنحو 104 طلاب في نداء دعم طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أهمية النداءات البحثية السابق إعلانها من خلال الهيئة، مؤكداً أهمية تذليل كافة العقبات، التي تواجه الباحثين المصريين، وضرورة توفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم لإتاحة مناخ يسمح لهم بالاستفادة من البحث العلمي في مواجهة الأزمات، مؤكدا أهمية رعاية شباب الباحثين وتوجيه الدعم لأفكارهم ومشروعاتهم، مشدداً على أهمية تسخير البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع، وأهمية التعاون والتضافر بين جميع الجهات البحثية في مصر.