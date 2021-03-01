شكرا لقرائتكم خبر عن مركز فني لعرض مواهب طلابية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «سيتي سنتر الزاهية» عن شراكته مع كلٍ من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، لتسليط الضوء على الثقافة الغنية والتراث الفني للإمارة. وتم إطلاق الشراكة لتوفير فرص للطلاب وجيل الشباب، من خلال استخدام الفن والتصميم لترفيه وجمع المجتمع الأوسع نطاقاً.

ومن خلال الشراكة يقدم طلبة الجامعتين محاضرات وورش عمل حول الهندسة المعمارية والتصوير وصناعة الأفلام والفنون، كما يتم الكشف عن مركز فني تم تصميمه حديثاً في «سيتي سنتر الزاهية»، من المقرر أن يحتضن سلسلة من المعارض والمحاضرات والندوات على مدار السنة. وستكون هذه المساحة متاحة أمام طلبة الجامعة والكلية لاستخدامها لعرض مشاريعهم الرائدة والمتطورة والحائزة على جوائز وتجاربهم.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: نضع الأفراد والمجتمعات التي نخدمها في صلب وقلب كل ما نقوم به. ويشكل فهم وإدراك ما يحتاجه زبائننا وزوارنا، أهمية قصوى بالنسبة لنا، وانطلاقاً من معرفتنا الوثيقة وإلمامنا بمجتمع الشارقة الأوسع نطاقاً، نعلم تماماً مدى أهمية الفنون والثقافة، ولا يزالان، في تطور وهوية الإمارة. وهذا بالتحديد، شكل دافعاً أساسياً لإبرام هذه الشراكة مع الجامعتين.